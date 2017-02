Transformers: The Last Knight'ın Super Bowl 2017'ye özel fragmanı

Transformers 5, açıklanan adıyla Transformers: The Last Knight filmi için geri sayım devam ediyor. Yılın en çok beklenen filmlerinden olan Transformers: The Last Knight'ın yeni fragmanı, dün gece oynanan Super Bowl 2017'de yayınlandı.

Bu fragmanı internette paylaşan isim ise filmin yönetmeni Michael Bay oldu.

Paramount Pictures tarafından paylaşılan videoda Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) ve Cade Yeager (Mark Wahlberg) görülebiliyor.

Filmde düşmanlarla savaşta yine Optimus Prime ve Bumblebee liderlik ediyor. Michael Bay yönetmenliğindeki film Haziran 2017'de vizyona girecek.

İşte filmin yeni fragmanı;