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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 13:01 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 13:11
Etiketler:
film sinema fragman Transformers 5 Transformers: The Last Knight Super Bowl 2017
Transformers: The Last Knight'ın Super Bowl 2017'ye özel fragmanı

Yönetmen Michael Bay yeni inin 'ye özel uzatılmış ını yayınladı.

Emre Çetinkaya

Transformers 5, açıklanan adıyla Transformers: The Last Knight i için geri sayım devam ediyor. Yılın en çok beklenen filmlerinden olan 'ın yeni ı, dün gece oynanan 'de yayınlandı.

Bu fragmanı internette paylaşan isim ise filmin yönetmeni Michael Bay oldu.

Paramount Pictures tarafından paylaşılan videoda Sir Edmund Burton (Anthony Hopkins) ve Cade Yeager (Mark Wahlberg) görülebiliyor.

Filmde düşmanlarla savaşta yine Optimus Prime ve Bumblebee liderlik ediyor. Michael Bay yönetmenliğindeki film Haziran 2017'de vizyona girecek.

İşte filmin yeni fragmanı;
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