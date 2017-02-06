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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 13:01
Etiketler:
video reklam super bowl Morgan Freeman THY
THY'nin Morgan Freeman'lı Super Bowl reklamı

Türk Hava Yolları () bu gece merakla beklenen 'lı ını yayınladı.

Emre Çetinkaya

Dün gece tüm dünyanın gözü ABD'de Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan mücadelesindeydi. Bu maçı Patriots, büyük bir geri dönüşle 34-28 kazanmayı başardı. Mücadele kapsamında yayınlanacak ların değerinin çok büyük olduğunu ve büyük markaların bu organizasyonda reklam verebilmek için birbirleriyle yarıştıklarını biliyoruz. Bu markalarından birisi de Türk Hava Yolları (THY) oldu.

bu organizasyon kapsamında usta oyuncu 'lı reklamını yayınladı. Reklamda Freeman, çayını eline alıyor ve tüm dünyayı THY ile keşfetmeye davet ediyor.

THY'nin reklamını nasıl buldunuz?

İşte o reklam;
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