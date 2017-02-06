THY'nin Morgan Freeman'lı Super Bowl reklamı

Dün gece tüm dünyanın gözü ABD'de Atlanta Falcons ile New England Patriots arasında oynanan Super Bowl mücadelesindeydi. Bu maçı Patriots, büyük bir geri dönüşle 34-28 kazanmayı başardı. Mücadele kapsamında yayınlanacak reklamların değerinin çok büyük olduğunu ve büyük markaların bu organizasyonda reklam verebilmek için birbirleriyle yarıştıklarını biliyoruz. Bu markalarından birisi de Türk Hava Yolları (THY) oldu.

THY bu organizasyon kapsamında usta oyuncu Morgan Freeman'lı reklamını yayınladı. Reklamda Freeman, çayını eline alıyor ve tüm dünyayı THY ile keşfetmeye davet ediyor.

THY'nin reklamını nasıl buldunuz?

İşte o reklam;