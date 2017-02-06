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Hubble 'ölen' ı halinde görüntüledi

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 18:21 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 18:26
Etiketler:
nasa uzay Hubble Uzay Teleskobu yıldız nebula
Hubble 'ölen' yıldızı nebula halinde görüntüledi

'nın Hubble Teleskobu, Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e benzer düşük kütleli bir ın sönme anını görüntülemeyi başardı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 5 bin ışık yolu uzaklıkta bulunan Güneş'e benzer düşük kütleli bir ın sönme anını görüntülemeyi başardı.

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan görüntüde, yıldızın kırmızı bir alev topundan gezegen sına dönüşümü net gözleniyor.

Bilim adamları, infilak eden yıldızın iki yönde çevresine saatte 1 milyon kilometre hızla gaz ve toz saçtığını kaydetti.

Bir yıldızın sönme aşamasını başlatan patlama, Dünya'daki gözlemciler açısından göz açıp kapayıncaya kadar yaşanan bir an olduğundan gök bilimciler, daha önce bir yıldızı bu aşamada nadiren görüntüleyebilmişti.

Dünya'dan 5 bin ışık yılı uzaktaki Puppis Takımyıldızı çevresinde yer alan ve "Cabalash Nebulası" adı verilen sönme bölgesinin, gelecek bin yıl içinde tam bir gezegen nebulası halini alacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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