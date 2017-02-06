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Dünyanın kesintisiz en uzun u gerçekleşti

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 11:14 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 11:18
Etiketler:
kesintisiz uçuş uçuş uçak en uzun uçuş Katar Hava Yolları boeing 777
Dünyanın kesintisiz en uzun uçuşu gerçekleşti

na ait yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun unu yaptı.

Katar Hava Yollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 16 saat 23 dakika ile dünyanın kesintisiz en uzun unu yaptı.

, resmi sosyal medya hesabından, Doha'dan kalkan ve 10 zaman dilimini geçen yolcu uçağının 14 bin 535 kilometrelik mesafeyi 16 saat 23 dakikada kat ederek yerel saatle 07.25'te Auckland Havalimanı'na indiğini duyurdu.

Dünyanın unu 4 pilot ve 15 kabin görevlisiyle yapan için havalimanında tören düzenlendi.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, karşılama törenine katıldı ve Katar Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Akbar Al Baker'e plaket takdim etti.

McClay, direkt uçuşların iki ülke arasındaki ticaret ve turizme önemli katkı yapacağını söyledi.

Uçağın bugün Auckland'dan Doha'ya geri dönmek için havalanması bekleniyor. Dönüş uçuşunun rüzgarın durumuna göre 17 saat 30 dakika süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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