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'daki 3 km uzunluğundaki dev ile görüntülediler

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Giriş Tarihi: 06.02.2017, 18:00 Güncelleme Tarihi: 06.02.2017, 18:14
Etiketler:
drone keşif Arizona Arizona Çölü çatlak
Arizona'daki 3 km uzunluğundaki dev çatlak drone ile görüntülediler

Çölü'nde 3-km uzunluğunda dev bir oluştu. Bilim insanları bu görüntüleri ile kaydedip paylaştılar.

Emre Çetinkaya

Kanyonları ve çölleriyle ünlü olan ABD eyaleti 'daki, Arizona Çölü'nde dev oluştu. Yaklaşık 3-km uzunluğundaki dev çatlakla ilgili bilim insanlarının araştırması sürüyor.

Şu anda 3-km uzunluğunda olan bu çatlağın daha da büyümesi ön görülüyor. Şu anda en geniş alanın 3 metreyi bulduğu çatlakta çökmelerin yaşanması bekleniyor.

İlk olarak Google Earth'te jeolog Joseph Cook tarafından keşfedilen bu çatlağın bilim adamları tarafından ile yeni görüntüleri paylaşıldı.

İşte o video;
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