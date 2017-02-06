Arizona'daki 3 km uzunluğundaki dev çatlak drone ile görüntülediler

Kanyonları ve çölleriyle ünlü olan ABD eyaleti Arizona'daki, Arizona Çölü'nde dev çatlak oluştu. Yaklaşık 3-km uzunluğundaki dev çatlakla ilgili bilim insanlarının araştırması sürüyor.

Şu anda 3-km uzunluğunda olan bu çatlağın daha da büyümesi ön görülüyor. Şu anda en geniş alanın 3 metreyi bulduğu çatlakta çökmelerin yaşanması bekleniyor.

İlk olarak Google Earth'te jeolog Joseph Cook tarafından keşfedilen bu çatlağın bilim adamları tarafından drone ile yeni görüntüleri paylaşıldı.

İşte o video;