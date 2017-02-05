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'de 3 yüzünden yaptı!

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 10:54
Etiketler:
uçak çin ufo uçan cisimi gizemli acil iniş
Çin'de 3 uçak UFO yüzünden acil iniş yaptı!

’de, gökyüzünde uçan cisim görüldüğü bilgisi veren üç yolcu uçağı, bölgedeki farklı havalimanlarına yönlendirildi. İncelemelerde sıra dışı bir hareketlenme saptanmadı.

'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Mianyang kentinde yaşanan olayda üç uçağın, havaalanı çevresinde görülen sıra dışı uçan cisimler nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi. Çin basınındaki haberlere göre, olay sırasında üç farklı sivil da kuleye gökyüzünde uçan bir cisim gördüğü bilgisi verdi. Bunun üzerine içlerinde kaç yolcu taşıdıkları açıklanmayan uçakların üçü de bölgedeki farklı bir havaalanına yönlendirildi. Yetkililerin yaptıkları incelemeler sonucunda gökyüzünde sıra dışı bir hareketlenmenin görülmediği saptandı. Ardından havaalanındaki uçuşlar normale döndü.

BÖLGE SAKİNLERİ ANLATTI

Yetkililer her ne kadar pilotların gördüğü uçan cisimler hakkında detaylı bilgi vermese de yerel basına konuşan bölge sakinleri uçakların uçuş planlarının dışına çıkmalarına neden olan olayın arkasında tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Sabah
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