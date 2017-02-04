Köpekbalığı geni kansere umut oldu

Köpekbalıklarının ve kedibalıklarının kansere dirençli olmasının nedeni sonunda keşfedildi. ABD'nin Florida eyaletindeki Nova Southeastern Üniversitesi'nin (NSU) yaptığı bir çalışmada, bu balıkların bağışıklık sistemini etkileyen bazı genlerin 400 milyon yıldan beri geliştiği ve bu sayede kanserden korundukları ortaya çıktı.

Tedavide umut olabilir

BMC Genomics isimli bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre köpekbalıklarının genlerinde bulunan bazı özellikler yaraların çabuk iyileşmesini ve kansere karşı yüksek bir koruma sağlıyor. Köpekbalıklarının sahip olduğu Bag1 ve legumain isimli genler, bağışıklık sistemini kansere karşı kuvvetlendiriyor. Bag1 geni insanlarda da var ve "programlanmış hücre ölümünü" engelleyen proteinin üretilmesini sağlıyor. Köpekbalıklarında ise milyonlarca yıl değişikliklere uğrayan bu gen yeni görevler edinerek kansere karşı koruma sağlar hale geldi. Uzmanlar, köpekbalıkları ve kedibalıklarının bağışıklık sistemini inceleyerek kanserle savaşta önemli yol alınabileceği görüşünde.

Kaynak: Sabah