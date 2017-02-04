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Giriş Tarihi: 04.02.2017, 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.02.2017, 12:09
Etiketler:
bilim köpekbalığı gen kanser umut Nova Southeastern Üniversitesi
Köpekbalığı geni kansere umut oldu

Köpekbalıklarındaki Bag1 inin, milyonlarca yıl içinde değişime uğrayarak e karşı kalkan görevi gördüğü ortaya çıktı.

Köpekbalıklarının ve kedibalıklarının e dirençli olmasının nedeni sonunda keşfedildi. ABD'nin Florida eyaletindeki Nova Southeastern Üniversitesi'nin (NSU) yaptığı bir çalışmada, bu balıkların bağışıklık sistemini etkileyen bazı lerin 400 milyon yıldan beri geliştiği ve bu sayede kanserden korundukları ortaya çıktı.

Tedavide umut olabilir

BMC Genomics isimli sel dergide yayımlanan bir araştırmaya göre köpekbalıklarının genlerinde bulunan bazı özellikler yaraların çabuk iyileşmesini ve kansere karşı yüksek bir koruma sağlıyor. Köpekbalıklarının sahip olduğu Bag1 ve legumain isimli genler, bağışıklık sistemini kansere karşı kuvvetlendiriyor. Bag1 geni insanlarda da var ve "programlanmış hücre ölümünü" engelleyen proteinin üretilmesini sağlıyor. Köpekbalıklarında ise milyonlarca yıl değişikliklere uğrayan bu gen yeni görevler edinerek kansere karşı koruma sağlar hale geldi. Uzmanlar, köpekbalıkları ve kedibalıklarının bağışıklık sistemini inceleyerek kanserle savaşta önemli yol alınabileceği görüşünde.

Kaynak: Sabah
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