Turkcell, MIT ile yeni bir işbirliğine imza attı

Geleceğin inovatif Turkcell liderlerini yetiştirme hedefiyle GNÇYTNK eğitim programını hayata geçiren Turkcell, dünyanın inovasyon ve teknoloji alanında önde gelen üniversitelerinden Massacusetts Institute of Technology (MIT) ile yeni bir işbirliğine imza attı. Daha önce eğitim alanında ortak çalışmalar yürüttüğü MIT ile bu kez MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp (Şirket için Liderlik ve İnovasyon Gelişim Modeli) adı verilen program hazırlandı. Turkcell'in yeni ve genç liderler yetiştirmeyi planladığı program kapsamında GNÇYTNK'ler bir hafta boyunca MIT içerik ve uygulamalarının birlikte harmanlandığı özel ve yoğun bir eğitimden geçti.

Seçilen proje ekibi MIT'nin Boston kampüsüne gidecek

Turkcell, Bootcamp'le birlikte geleceğin liderlerini, MIT'nin belirlediği kriterlere göre, liderlik yolculuğunun olmazsa olmazı yetkinliklerle yetiştirmeyi planlıyor. Eğitimin ilk bölümüne Turkcell'e katılan 160 GNÇYTNK dahil edildi. Gençler, global yeni teknolojileri ve global ürün/servis yaşam döngülerini öğrenirken, iş planı oluşturma, sunum becerilerinin geliştirilmesi gibi eğitimleri de aldı. Sonrasında MIT'nin dünyaca ünlü "New Venture-Yeni Oluşum" programına katılan genç yetenekler, bir ürün ya da servisin fikir aşamasından hayata geçme aşamasına kadar olan sürece liderlik etmeyi ve nasıl bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini öğrendi. Bir haftalık yoğun programın ardından, Turkcell- MIT Liderlik ve İnovasyon Bootcamp'in şampiyonu olan ''Nesnelerin İnterneti, yüz tanıma sistemleri ve Örüntülü Arama'' konularında çalışma yapan proje ekipleri, MIT'nin Boston kampüsünde dünyaca ünlü profesörler, mentorlar ile projelerini geliştirmeye devam edecek.

Terzioğlu: "MIT ile şirketimize ve sektörümüze yeni liderler yetiştiriyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyada bir ilki gerçekleştirdikleri MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Turkcell'de şuna inanıyoruz. İnsan varsa, imkan da vardır. İhtiyacı olan insanlar varsa, onların hayatını kolaylaştıracak, onlar için değer yaratacak insanlar da vardır, imkanlar da. Bu vizyonla Türkiye'de ve dünyada birçok insanın yaşamına değer katmak için teknolojiyi fırsata çeviriyoruz. Bu fırsatların başında da eğitim geliyor. Türkiye'de eğitimde teknolojiyi kullanarak öncü olduğumuz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bu sürede dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan MIT ile eğitim konusunda pek çok başarılı işbirliği yaptık. İnovasyona inanan, çalışmalarımızı bu temel üzerine kurgulayan ve dünyada öncü adımlar atan bir şirket olarak yine dünyada bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. MIT dünyada ilk kez bir şirket için, bir şirkete özel eğitim ve gelişim programı hazırladı. MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp adını verdiğimiz bu programla Turkcell olarak geleceğin inovatif, özgür ve özgüvenli Turkcell liderlerini yetiştirmeyi planlıyoruz. MIT Bootcamp ile GNÇYTNK'ler, şirket İçi inovasyonun temeli olan yetkinlikleri kazanırken liderlik becerilerini de geliştirecekler. En çok çalışılmak istenen şirketlerinden biri olarak yeni mezun istihdamında fark yaratacak, şirketimize ve sektöre çok daha donanımlı iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. GNÇYTNK'lerimiz bir hafta boyunca sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar zorlu bir sürece girdiler. Fakat kazançlarıyla kıyasladığımızda, bu fedakarlığın katbekat üzerinde tecrübe ve donanıma sahip olacaklarını söyleyebilirim. Yetiştirdiğimiz ve önünü açtığımız bu donanımlı gençler, dünyaya açılan bir şirket olarak global pazarda bizi daha da güçlendirirken, Turkcell'i ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Biz de genç yetenekleri bu yıl da desteklemeye ve onlara özel gelişim yatırımları yapmaya devam edeceğiz."

MIT Dijital Öğrenme Platformu Direktörü Prof. Dr. Sanjay Sarma, her yaşta öğrenmenin motivasyon, merak, bilgi edinme, entegrasyon, yaratıcılık gibi birçok farklı modülün bir araya gelerek kazandırıldığına ve MIT'de herkesin bu inancı benimsediğine dikkat çekerek; "MIT'de öğrenme modelimiz, derinlemesine, farklı disiplinlerde araştırma içeren ve sürekli yeni teknolojilerle geleceğin eğitim dinamiklerini araştırmaya odaklanıyor. Teknolojide öncü şirket Turkcell'in, aynı zamanda inovasyona ve eğitime de ne kadar odaklı olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Eğitim alanındaki bu dostluğumuza önem veriyor ve onlar için yeni çözümler sunmaya devam ediyoruz. Bootcamp bizim yeni dönem eğitim stratejimizin en yeni, en kritik inisiyatiflerinden biri olma özelliğine sahip ve MIT'nin bir sömestre yayılmış programının bir haftaya indirgenmiş hali. 21. yüzyılda dünyaya en iyi hizmeti verecek bilim ve teknoloji alanlarında okumak isteyen üstün başarılı öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu misyonun devam edebilmesinin en önemli kriteri de eğitim alanında global düşünerek sürekli yenilikçi olmaktan geçiyor. Bootcamp'i, ilk kez Turkcell'e özel hayata geçiriyoruz. Turkcell, eğitim alanında yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye'de fırsat eşitliğini yaratan, inovasyona inanan, dünyada fark yaratan yenilikçi işlere imza atan bir şirket. Bu sebeple daha uzun yıllara yayılan işbirlikleri yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bootcamp katılımcıları milyar dolarlık yatırım aldı

Bootcamp'te genç yetenekler, problemlere müşterinin gözüyle bakmayı öğrenerek onların hayatında fayda sağlayacak çözümleri fark yaratan bir eğitim metodolojisiyle öğreniyorlar. MIT Bootcamp takımı, dünyayı etkileyen yeni teknolojilerden finansa, fikir haklanın yönetimine, stratejik pazarlama ve marka yönetimi konularında eğitim veriyor. Genç yetenekler eğitimlerini "Takım Çalışması", "Birlikte başarma", "Takım Yönetme", "Sürekli mentorluk" ve "Yaparak Öğrenme" başlıkları altında dünyada fark yaratan MIT hocalarından ve mentorlardan alıyorlar.

MIT'nin Innovation programında bir hafta yoğun eğitim ve uygulama süreçlerinden geçen birçok katılımcı şimdiye kadar global ölçekli yatırım alarak büyük başarılara imza attılar. Turkcell Bootcamp kurgusunda mentorluk yapan Luciano da Silveira Araujo 2014'de katıldığı Bootcamp sonrasında drone teknolojisini havacılıkla birleştirerek tarım alanında önemli başarılara imza attı ve milyon dolarlık yatırım alarak şirketini büyüttü. Ayrıca yine 2016 katılımcılarından Angela Scott, BioPharma şirketiyle gerçekleştirdiği başarıyla 7,5 milyon dolar yatırım aldı. Hyungsoo Kim ise görme engelli sporcular için tasarladığı Eone saat ile milyon dolarlık satışa ulaşıp 2014 tasarım ödülü aldı.