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2020 ı'nın ı telefonlardan yapılacak

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 17:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 17:53
Etiketler:
Tokyo olimpiyatlar japonya Tokyo 2020 Olimpiyatları madalyalar geri dönüşüm
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın madalyaları telefonlardan yapılacak

Artık kesinleşti. 2020 ı için hazırlanacak olan 5000 madalya atılan, eski telefonlardan yapılacak.

Emre Çetinkaya

bir ülke için en büyük spor organizasyonu olarak kabul ediliyor. 2020 yılında 'da gerçekleşecek olan Tokyo 2020 Olimpiyatları için Japonya şimdiden hazırlıkları yapmaya başladı.

BBC'nin haberine göre Japonya, sporculara verilecek olan 5000 adet, altın, gümüş ve bronz eski telefonlar ve küçük ev aletlerinin geri dönüştürülmesiyle yapılacak. Bunun için 2 ton cihaza ihtiyaç duyuruluyor. Bu konuyla ilgili ülkede eski telefon ve küçük ev aletleri bağışlama kampanyası başlatılacak.

Öte yandan belirtilene göre 2012 Londra Olimpiyatları'nda madalyalar için 9.6kg altın, 1210kg gümüş ve 700kg bronz kullanılmış.
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