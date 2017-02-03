ÖTV indirimi satışlara nasıl yansıyacak?

E-ticaret platformu n11.com'un Satış Direktörü Örpen Koçak, bugün Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve küçük ev aletlerinden alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) 30 Nisan'a kadar sıfıra çekilmesi ile ilgili, "Bugün açıklanan ÖTV indirimi n11.com kullanıcıları ve KOBİ'leri için oldukça olumlu bir gelişme. Bu indirim n11.com platformunda farklı kategorilerde yer alan ilgili ürün fiyatlarına da yansıyacak. Online alışveriş platformu n11.com olarak son dönemde yaşanan döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerin artması son kullanıcı için dezavantaj oluştururken, bu indirim kararıyla kullanıcı nezdinde alım kararının da güçlenmesini bekliyoruz. Özellikle yaz döneminde n11.com'da gözlemlediğimiz çeyiz ve evlilik alışverişlerindeki artışın bu indirim kararıyla birlikte öne çekileceğini, n11.com geneline ve piyasalara bir soluk ve hareket getireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda satışlarımızın artmasını bekliyoruz. Sektör olarak bu gelişmeyi olumlu karşılıyor, bilhassa alıcı ve satıcılarımız için de bir fırsat olarak görüyoruz. n11.com bünyesindeki markalarımızın ve ithalatçılarımızın da bu indirime kayıtsız kalmayarak, ÖTV indirimine ek indirimlere gitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ÖTV indirimi kapsamında klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık yıkama makinesinin de aralarında bulunduğu beyaz eşya ile bazı küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi 30 Nisan'a kadar sıfır olarak uygulanacak.