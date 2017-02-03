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Hitler'in u da

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 18:40 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 18:48
Etiketler:
Adolf Hitler kişisel telefon açık arttırma satılıyor almanya
Hitler'in kişisel telefonu açık arttırmada

'in "milyonları ölüme götüren" telefon olarak anılan u ya sunuluyor.

Emre Çetinkaya

Adolf Hitler'in Berlin yakınında Fuhrerbunker adındaki sığınağında bulunan ve 1945 yılına kadar İngiltere'de bir subayın evinde saklanan 'milyonları ölüme götüren' telefon olarak anılan u ya sunuluyor.

ABD Maryland'de bulunan Alexander Historical Auctions (Alexander Tarihi Müzayede Evi) tarafından açık arttırmaya sunulacak olan telefonun 200 ile 300 bin dolar arasında bir fiyatla satın alınması bekleniyor.

İngiliz subay Ralph Rayner tarafından savaşın bitmesinden hemen sonra Hitler'in Berlin'deki sığınağında bulunan telefon uzunca bir süre bu subay tarafından muhafaza edilmiş. Sonrasında ise subayın oğlu Ranulf Rayner'e babasının 1977 yılında ölmesinin ardından miras kalmış.

İşte telefonun videosu;
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