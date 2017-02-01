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Yeni u göründü: Daha , daha korkutucu!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 23:37 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 23:55
Etiketler:
video robot boston dynamics Handle yetenekli sunum
Yeni Boston Dynamics robotu göründü: Daha yetenekli, daha korkutucu!

'in yeni ları bir dan sızdırılan görüntülerle birlikte gün yüzüne çıktı. da görünen "" adlı tekerlekli robot görenleri bir hayli şaşırtacak.

Emre Çetinkaya

ABD merkezli Boston Dynamics, birkaç yıl önce Google tarafından yarım milyar dolar ödenerek satın alınmıştı. Hayvanlardan ilham alan gerçekçi larla adını tüm dünyaya duyuran 'in ATLAS adlı robotunu hepimiz hatırlıyoruz.

Şimdi ise Boston Dynamics'in yeni robotu gün yüzüne çıktı. Girişimci Steve Jurvetson, şirketin özel bir da sergilediği yeni iki tekerlekli robotu "Handle"ı herkese gösterdi. Resmen açıklanmayan robot, yetenekleriyle herkesi şaşırtacağa benziyor. Tekerlekleriyle üstün hareket kabiliyetine sahip olan robot, engellerden zıplayarak geçebiliyor, eğiliyor, ayağa kalkıyor ve dahasını yapabiliyor.

Görünüşe göre Boston Dynamics'in yeni robotu henüz tam olarak hazır değil. Yetenekleriyle şimdiden herkesi şaşırtacak olan , önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak.

Not: Handle'ın sunumdaki görüntüleri 3.45 saniyeden itibaren izlenebilir.

İşte o video;
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