Yeni Boston Dynamics robotu göründü: Daha yetenekli, daha korkutucu!

ABD merkezli Boston Dynamics, birkaç yıl önce Google tarafından yarım milyar dolar ödenerek satın alınmıştı. Hayvanlardan ilham alan gerçekçi robotlarla adını tüm dünyaya duyuran Boston Dynamics'in ATLAS adlı robotunu hepimiz hatırlıyoruz.

Şimdi ise Boston Dynamics'in yeni robotu gün yüzüne çıktı. Girişimci Steve Jurvetson, şirketin özel bir sunumda sergilediği yeni iki tekerlekli robotu "Handle"ı herkese gösterdi. Resmen açıklanmayan robot, yetenekleriyle herkesi şaşırtacağa benziyor. Tekerlekleriyle üstün hareket kabiliyetine sahip olan robot, engellerden zıplayarak geçebiliyor, eğiliyor, ayağa kalkıyor ve dahasını yapabiliyor.

Görünüşe göre Boston Dynamics'in yeni robotu henüz tam olarak hazır değil. Yetenekleriyle şimdiden herkesi şaşırtacak olan Handle, önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak.

Not: Handle'ın sunumdaki görüntüleri 3.45 saniyeden itibaren izlenebilir.

İşte o video;