UFO şeklinde bulut görenleri şaşırttı

İsveç'in kış turizmi merkezlerinden Duved'de kayak yapanlar, sıra dışı bir gökyüzü manzarasına tanıklık etti. Geçtiğimiz hafta yaşanan doğa olayında, kırmızı bir uzay gemisine benzeyen elips şeklindeki bulut görenleri şoke etti. İsveçli doğa fotoğrafçısı Sara Björkebaum kızıl rengiyle göz kamaştıran bulutun fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaştı. Çok sayıda beğeni alan fotoğraf, dünya basınının da dikkatini çekerken, kimi kullanıcılar "Ah o uzay gemisine ben de binsem" ve "Eminim bilimsel bir açıklaması vardır ama bu bulut tıpkı UFO'lara benziyor" gibi yorumlarda bulundu. Çok konuşulan fotoğraf hakkında görüş bildiren uzmanlar, bu gibi bulutlara "Mercek Bulut" isminin verildiğini açıkladı. Uzmanlar, dağ kenarlarında yükselen havanın soğuduğunu ve tıpkı bu fotoğraftaki gibi sıra dışı bir şekle bürünerek mercek bulutları oluşturduğunu söyledi.

Ankara'da da görülmüştü

Ankara'da 2012'de beliren ve amatör kameralara yakalanan bulut da Türkiye'de benzer bir UFO heyecanı yaşatmıştı. Ancak uzmanlar görüntünün "mercek bulut" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Sabah