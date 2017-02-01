Barış Manço'suz 18. yıl!

Sanat tarihimizin en önemli isimlerinden Barış Manço, 18 sene önce, 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmıştı. Manço, gerek şarkıları, gerek yaptığı programlar, gerekse de yurt dışında yaptıklarıyla büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin tanıtımında da büyük pay sahibi olmuştu.
Merhum sanatçı, ölümünün 18. yılında da sevenleri tarafından anılıyor. #BarışManço etiketi, şu an Twitter Türkiye Gündem maddeleri arasında ilk sırada bulunuyor.
Unutmadan, 5 Şubat'ta Manço için yine özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sevenleri, bir kez daha onu mezarı başında anacak. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.
İyi ki böyle bir değere sahibiz. Huzur içinde uyusun!
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