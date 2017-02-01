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'suz 18. yıl!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 10:09 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 10:16
Etiketler:
barış manço kurtalan ekspres Celal Güven özkan uğur röportaj ahmet güvenç twitter müzik sanat sosyal medya
Barış Manço'suz 18. yıl!

"Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin..."

Mahmut Saral

tarihimizin en önemli isimlerinden Barış Manço, 18 sene önce, 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılmıştı. Manço, gerek şarkıları, gerek yaptığı programlar, gerekse de yurt dışında yaptıklarıyla büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin tanıtımında da büyük pay sahibi olmuştu.

Merhum sanatçı, ölümünün 18. yılında da sevenleri tarafından anılıyor. #BarışManço etiketi, şu an Twitter Türkiye Gündem maddeleri arasında ilk sırada bulunuyor.

Unutmadan, 5 Şubat'ta Manço için yine özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Sevenleri, bir kez daha onu mezarı başında anacak. Detaylar için buraya bakabilirsiniz.

İyi ki böyle bir değere sahibiz. Huzur içinde uyusun!

Barış Manço'nun Moda 81300'deki evinden fotoğraflar

Barış Manço Takıları

Bir müzik efsanesi Ahmet Güvenç ile röportaj

Efsane müzisyen Celal Güven ile Barış Manço'nun evinde buluştuk

Röportaj: Sanat dünyamızın renkli isimlerinden Özkan Uğur
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