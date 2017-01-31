Vodafone, ev kadınları için

Vodafone, yaklaşık 15 milyon ev kadınına "dijital dünya"nın kapılarını aralayacak. Vodafone, özel teklif ve avantajlarla zenginleştirdiği, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan yeni "Vodafone Altın Kulüp" programıyla ev kadınlarının hayatını mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle kolaylaştıracak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en hızlı büyüyen uygun fiyatlı market zinciri A101 ile stratejik bir işbirliğine de imza atan Vodafone, "Vodafone Altın Kulüp" çatısı altında sunduğu, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler'e sayısı 6 bini 500'ü aşan A101 mağazasından ulaşılmasını sağlayacak.

Vodafone ve A101 işbirliğinin detayları, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, A101 CEO'su Erhan Bostan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlenen basın toplantıyla tanıtıldı.

Colman Deegan: "Kadınların Gücüne Güç Katıyoruz"

Müşteri odaklı dijital dönüşümle Türkiye'de herkes için bir değişim hedeflediklerini belirten Colman Deegan, şunları söyledi:

"Türkiye'yi uçtan uca dijitalleştirmenin yolu mümkün olduğu kadar çok insanın hayatında dijitalleşme ile fark yaratmaktan geçiyor. Dolayısıyla, hedef kitlemizde Türkiye'nin toplumsal kalkınmasında önemli rolü olduğuna inandığımız ev kadınları da var. Türkiye'de 15 milyon gibi yüksek bir nüfusu oluşturan ev kadınlarını dijital geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu doğrultuda, ev kadını segmentine özel olarak 'Vodafone Altın Kulüp' adı altında, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan kapsamlı bir program geliştirdik. 'Altın değerindeki kadınlarımızın değeri bilinsin' diyerek oluşturduğumuz 'Vodafone Altın Kulüp' ile anne, eş, gelin, işkadını ve evlat olarak pek çok rol üstlenen ev kadınlarının hayatını mobil iletişim teknolojilerinin gücüyle kolaylaştırmak istiyoruz. 'Önce Kadın' vizyonumuzla kadınlara yönelik uygun fiyatlı ürün ve servisler sunarak kadınların gücüne güç katıyoruz."

Kadınların her alanda güçlendirilmesi gerektiğine inanan ve bu inançla tüm kaynaklarını kadınlar için seferber ettiklerini belirten Colman, "Bu vizyonla Türkiye'nin en yaygın marketler zinciri olan ve ev kadınlarının en çok tercih ettiği A101 ile bu işbirliğine gittik. Böylece A101 ile olan TL yükleme ve paket satışındaki mevcut işbirliğimizi geliştirerek farklı bir boyuta taşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ev kadınlarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vodafone ile işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirten Erhan Bostan ise şöyle konuştu:

A101 CEO'su Erhan Bostan: '' Kuruluşumuzdan bugüne kadar daima en uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmaya odaklandık''

Vodafone ile işbirliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirten Erhan Bostan ise şöyle konuştu:

En uygun fiyata, kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırma iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi hizmetlerimize mobil iletişim olanağını da ekliyoruz. Bu amaç doğrultusunda bugün, iş ortağımız Vodafone ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 850 ilçesinde, 6500 mahallesinde, özellikle de %60'ı kadın olan ve günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterimize en avantajlı mobil iletişim olanağı olan Altın Tarifeler'i sunuyoruz.

Altın tarife ile Vodafone'un dijital teknoloji yetkinliğini ve A101'in yaygın mağaza ağını bir araya getiriyoruz. Bu sayede, tüm kadınlar için artık iletişimi ucuz ve daha ulaşılabilir bir hale getiriyoruz. Kadınlarımız kendilerine en uygun ve ekonomik tarifeyi artık en yakın yerden, A101'den alacaklar. Altın tarife sunacağı ürün ve hizmetlerle ev kadınlarının dijital cağın kapısını aralamasına vesile olacak. Vodafone – A101 işbirliği ile kadınlarımızın bu dünyanın yeni nimetlerinden yararlanmasını sağlayacağımız için gurur duyuyoruz.

Vodafone'dan ev kadınlarına özel iletişim fırsatları

Vodafone'un ev kadınlarına özel olarak geliştirdiği "Vodafone Altın Kulüp" programı kapsamında ev kadınlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun çeşitli iletişim ve iletişim dışı faydalar sunuluyor. Buna göre, "Vodafone Altın Kulüp" üyesi kadınlar, özel avantajlara sahip Altın Tarifeler'den faydalanabiliyor. Faturasız abonelere yönelik olarak tasarlanan ve sunulan bu tarifeler, her yöne dakika ve SMS'in yanı sıra avantajlı mobil internet seçenekleri içeriyor. Altın Tarifeler aynı zamanda ev kadınlarına gün içinde saat 12:00-16:00 arası Vodafone'lu sevdikleriyle ücretsiz konuşma imkânı da sağlarken sosyal medya kullanımı için ücretsiz mobil internet hizmeti de veriliyor. Diğer yandan, "Vodafone Altın Kulüp" üyesi kadınlara, hem kendileri hem de ailelerinin tercih ettiği marka ve mağazalarda yıl boyunca özel indirim ve avantajların yanı sıra, kadın ve çocuk sağlığı gibi bilgi servislerinden faydalanma imkânı sağlanıyor.

Vodafone Altın Tarifeler, A101 mağazalarından satın alınabilecek

Ev kadınları, "Vodafone Altın Kulüp" çatısı altında sunulan Altın Tarifeler'e A101 mağazalarından ulaşabilecek. Bunun için en yakın A101 mağazasına sadece kimlikleriyle giderek yeni hat almaları ya da numara taşıma başvurusu yapmaları yeterli olacak. Ülke genelinde 81 il, 850 ilçe ve 6bin500den fazla mağazasıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen discount market zinciri olan A101, yaygın mağaza ağının yanı sıra güçlü dağıtım kanalı ve yüksek müşteri trafiği ile de Vodafone'un ev kadınlarına erişimini kolaylaştıracak.