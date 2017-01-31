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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 11:35
Etiketler:
ösym ygs çipli kimlik sınav açıklama internet yeni kimlik
ÖSYM'den YGS için çipli kimlik açıklaması

'den 'ye başvuran adayların, " kartı" ile girmesinin zorunlu olmadığı uyarısında bulunuldu.

AA muhabirinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Basın Müşavirliğinden aldığı bilgiye göre, üniversite adaylarının 12 Mart 2017'de yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) "çipli kimlik kartı" ile girme zorunluluğu bulunmuyor.

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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olan kimlik kartlarının yenilenmesi başvurularında, kartı düzenleninceye kadar 15 gün geçerli "geçici kimlik belgesi" düzenleneceği düşünülerek, kimlik değişikliği talebi olan adayların yeni kimlik kartı edinme işlemlerini günlerine bırakmamaları gerekiyor.

Adaylar, mevcut nüfus cüzdanları, geçerlilik süresi dolmamış pasaportları veya yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar düzenlenen 15 gün süreli "geçici kimlik belgesi" ile de sınava girebilecek.

Kaynak: AA
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