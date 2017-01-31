Apple'ın ihtişamlı kampüsünün son hali görüntülendi

Apple'ın uzay merkezine benzeyen devasa yapının inşaatı hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yayınlanan konsept görüntüleriyle bitirildiğinde oldukça ihtişamlı bir yapı olması beklenen Kaliforniya, Cupertino'daki Apple Campus 2'nin inşa sürecinin gelişimiyle ilgili videolar aydan aya gelmeye devam ediyor.

Youtuber'lar Matthew Roberts ve Duncan Seinfield, Apple'ın yeni kampüsünün Şubat ayına girerken drone'la çekilmiş en güncel halini paylaştı.

Yeni videolarda yürüyüş yolları, lambalar, otoparkların yanında peyzaj çalışmalarında son rötuşların yapıldığı gözlerden kaçmıyor. Yeşil ağırlıklı yapının bu yılın sonuna kadar yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini bilemiyoruz. Zira tarih devamlı olarak erteleniyor.

Matthew Roberts'ın videosu;

Duncan Seinfield'ın videosu;