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'ın ihtişamlı kampüsünün son hali görüntülendi

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 13:10 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 13:21
Etiketler:
apple campus 2 merkez inşa kaliforniya
Apple'ın ihtişamlı kampüsünün son hali görüntülendi

'ın sı süren dev kampüsünün yeni görüntüleri paylaşıldı. Görünüşe göre tesisin inşası büyük oranda bitmiş.

Emre Çetinkaya

'ın uzay ine benzeyen devasa yapının atı hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yayınlanan konsept görüntüleriyle bitirildiğinde oldukça ihtişamlı bir yapı olması beklenen , Cupertino'daki Apple Campus 2'nin inşa sürecinin gelişimiyle ilgili videolar aydan aya gelmeye devam ediyor.

Youtuber'lar Matthew Roberts ve Duncan Seinfield, Apple'ın yeni kampüsünün Şubat ayına girerken drone'la çekilmiş en güncel halini paylaştı.

Yeni videolarda yürüyüş yolları, lambalar, otoparkların yanında peyzaj çalışmalarında son rötuşların yapıldığı gözlerden kaçmıyor. Yeşil ağırlıklı yapının bu yılın sonuna kadar yetiştirilip yetiştirilemeyeceğini bilemiyoruz. Zira tarih devamlı olarak erteleniyor.

Matthew Roberts'ın videosu;

Duncan Seinfield'ın videosu;
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Hamido Hamido

Hampoluk yerinde

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cevapla 31.01.2017 14:13
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