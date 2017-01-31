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25 Şubat'ta 'ya gerçekten gök taşı çarpacak mı? İşte cevap

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 11:46
Etiketler:
nasa göktaşı dünya
25 Şubat'ta Dünya'ya gerçekten gök taşı çarpacak mı? İşte cevap

Sosyal medyada felaket tellallığı yapan çok.

Mahmut Saral

Son günlerde sosyal medyada yaygın olan bir söylenti var: "Dünya'ya büyük bir gök taşı yaklaşıyor ve 25 Şubat'ta çarpacak. Bu cismin nereye düşeceği de henüz bilinmiyor, ama düştüğü gibi yaşama ciddi ölçüde zarar vermesi bekleniyor..."

Peki bu söylemler doğru mu?

Peşinen söyleyelim, Dünya'ya bir gök taşının yaklaştığı doğru, ama çarpma riski olduğu doğru değil.

http://www.jpl.nasa.gov adresinde yer verilen bilgilerde, 'nın etrafında yaşanan olayları takip edebilmek için hazırlanan NEOWISE araştırma sistemi, bazı yeni gök taşları tespti etti. Bunlardan en dikkat çekici olanına 2016 WF9 ismi verildi.

Bu gök taşı, 25 Şubat 2017'de Dünya'nın 51 milyon kilometre yakınından geçecek ve bir tehlikeye sebebiyet vermesi de beklenmiyor.
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