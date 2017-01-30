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Yüzde 95 oranında kendini onarabilen polimer malzeme

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 12:26
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İlke polimer malzeme Anaç Gebze Teknik Üniversitesi GTÜ kendini onarabilen malzeme İlke Anaç
Yüzde 95 oranında kendini onarabilen polimer malzeme

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden araştırmacılar, TÜBİTAK destekli proje kapsamında kendini yüzde 95 verimle onarabilen polimer malzeme geliştirdi.

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) yürütülen proje kapsamında geliştirilen, kendini yüzde 95 verimle onarabilen polimer malzemenin savunma, elektronik sanayisi gibi alanlarda kullanılarak, risk ve kayıpların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projenin yürütücüsü GTÜ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlke Anaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, malzeme uygulamalarında hasar ve hataların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Herhangi hasar durumunda malzemelerin onarımının imkansız ya da maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten , polimer malzemeye kendi kendini onarabilme özelliğinin kazandırılmasıyla sorunların önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Anaç, bu sayede malzemelerin kullanım süresinin uzayacağını ve maliyetin azalacağını ifade etti.

"Uçak yakıt tanklarında sızıntılar önlenebilir"

Geliştirdikleri malzemenin ticarileştirilmesi halinde çok farklı alanlarda kullanılabileceğine dikkati çeken Anaç, "Savunma sanayisini düşünüyorum. Uçakların benzin depolarında bir ince polimer filmi kullanılıyor. Orada bazı hasarlar olduğunda sızmalar oluşuyor. Kendi kendini onarabilen mukavemetli polimer koyabilirsek, oradaki benzin sızıntısını düşürebiliriz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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