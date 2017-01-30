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Yeni çipli ler a yol açtı

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 19:05 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 19:12
Etiketler:
türkiye kimlik çipli kimlik nüfus e-nüfus izdiham
Yeni çipli kimlikler izdihama yol açtı

Vatandaşların yeni heyecanının il ve ilçe müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve a yol açtı. Kart, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren tüm 'de dağıtımına geçilen lere başvuru taleplerini karşılamak için nüfus personellerinin özveriyle ve var güçleriyle çalıştığını belirtti.

Yeni leri alma isteği ve heyecanının şu anda müdürlüklerin de aşırı yoğunluğa sebep olduğunu ifade eden E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, şunları kaydetti:

Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da işlem yaparken hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı, güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve a yol açtı.

"1 PERSONELE NEREDEYSE 20 BİN VATANDAŞ DÜŞÜYOR"

Kart, sendika olarak bir yandan nüfus çalışanlarının sosyal haklarını ararken bir yandan ise vatandaşlara iyi hizmet vermek adına eksikleri dile getirmek istediklerini aktardı.

genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu bildiren Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20 bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELMEDEN ÖNCE RANDEVU ALIN"

Vatandaşlardan bu yoğunluğu atlatmada kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199 numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Sabah
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