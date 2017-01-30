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erlar bir e saldırdı, tüm misafirler larında li kaldı!

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 19:24 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 19:45
Etiketler:
hack hacker kilit oda avusturya otel bitcoin dijital
Hackerlar bir otele saldırdı, tüm misafirler odalarında kilitli kaldı!

Ünlü bir in elektronik kart sistemine saldıran erlar, tüm yolcuları larına leyip, karşılığında rüşvet aldıktan ortalıktan kayboldular.

Emre Çetinkaya

Günümüzde her şey hale geliyor. Ancak bu durum da erlara davetiye çıkarıyor. Son olarak 'da bulunan Romantik Seehotel Jägerwirt adlı deki merkezi anahtar yönetimi sistemi, lar tarafından hacklendi.

Hackerlar bu sistemi ele geçirdikten sonra tüm ları kilitlediler. Otelin yetkililerinden alınan bilgilere göre lüks otelin tüm odaları doluydu ve müşteriler odalarında li kaldılar.

Hackerlar yetkililerden kapıları açmak için 1,605$ değerinde Bitcoin talep etmişler ve almışlar da. Hackerların özellikle tercih etmelerinde ise bu ödeme sisteminin takibinin kolay olmaması sebep olmuş.

Otel yönetimi başkalarının da başına gelmemesi için bu olayı medya ile paylaşma kararı almış.
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