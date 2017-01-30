Hackerlar bir otele saldırdı, tüm misafirler odalarında kilitli kaldı!

Günümüzde her şey dijital hale geliyor. Ancak bu durum da hackerlara davetiye çıkarıyor. Son olarak Avusturya'da bulunan Romantik Seehotel Jägerwirt adlı oteldeki merkezi anahtar yönetimi sistemi, hackerlar tarafından hacklendi.

Hackerlar bu sistemi ele geçirdikten sonra tüm odaları kilitlediler. Otelin yetkililerinden alınan bilgilere göre lüks otelin tüm odaları doluydu ve müşteriler odalarında kilitli kaldılar.

Hackerlar yetkililerden kapıları açmak için 1,605$ değerinde Bitcoin talep etmişler ve almışlar da. Hackerların özellikle Bitcoin tercih etmelerinde ise bu ödeme sisteminin takibinin kolay olmaması sebep olmuş.

Otel yönetimi başkalarının da başına gelmemesi için bu olayı medya ile paylaşma kararı almış.