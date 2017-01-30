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Bu toprağa ekildiğinde oluyor

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 13:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 13:23
Etiketler:
The Mainichi Shimbunsha japonya gazete geri dönüşüm toprak çiçek çiçek oluyor
Bu gazete toprağa ekildiğinde çiçek oluyor

'da satılan adlı nin kağıdı toprağa ekildiğinde oluyor!

'da 1872'den beri yayın yapan en eski günlük ''nın yüzde yüz lü kağıdı içeriğindeki tohumlar sayesinde toprağa ekildiğinde çiçek oluyor. Ülkenin en büyük reklam ajansı Dentsu Inc tarafından geliştirilen bu parlak fikir sayesinde gazetenin günlük 4 milyon civarında olan tirajının yüzde 10 arttığı söyleniyor.

Kağıdı ekilebiliyor

Gazete, reklamlarında ekildiğinde veren kağıdı ön plana çıkarıyor.

Kaynak: Sabah
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