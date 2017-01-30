Bu gazete toprağa ekildiğinde çiçek oluyor

Japonya'da 1872'den beri yayın yapan en eski günlük gazete 'The Mainichi Shimbunsha'nın yüzde yüz geri dönüşümlü kağıdı içeriğindeki tohumlar sayesinde toprağa ekildiğinde çiçek oluyor. Ülkenin en büyük reklam ajansı Dentsu Inc tarafından geliştirilen bu parlak fikir sayesinde gazetenin günlük 4 milyon civarında olan tirajının yüzde 10 arttığı söyleniyor.
Kağıdı ekilebiliyor
Gazete, reklamlarında ekildiğinde çiçek veren kağıdı ön plana çıkarıyor.
Kaynak: Sabah
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