| Üye ol | 29 Ocak 2017,Pazar
  • kategori seçin
  • ara

Trump'ın kararına ve 'dan

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 29.01.2017, 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 12:02
Etiketler:
ABD google facebook Donald Trump tepki mülteci
Trump'ın mülteci kararına Facebook ve Google'dan tepki

Sosyal medya devi ve internet arama motoru , Başkanı Trump'ın ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararını eleştirdi.

Sosyal medya devi ve internet arama motoru Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararını eleştirdi.

Facebook İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nin bir göçmen ülkesi olduğuna ve bununla gurur duyulması gerektiğine dikkati çekti.

Kendi ailesinin Almanya, Avusturya ve Polonya, eşinin ailesinin ise Çin ve Vietnam'dan ABD'ye gelen mülteciler olduğunu ifade eden Zuckerberg şunları söyledi:

"Birçoğunuz gibi ben de Başkan Trump'ın imzaladığı kararnamelerin etkisinden endişe duyuyorum. Bu ülkeyi güvende tutmamız gerekiyor ama bunu gerçekten tehdit unsuru olanlara odaklanarak yapmalıyız, sınır dışı edilmekten korkan milyonlarca belgesiz göçmene değil. Kapılarımızı mültecilere ve yardıma ihtiyacı olanlara açık tutmalıyız, bizi biz yapan da bu." dedi.

Google'dan çalışanlarına ABD'de dönün çağrısı

Google ise ABD dışında olan yabancı çalışanlarına ülkeye alınmama endişesi nedeniyle derhal ABD'ye dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD Başkanı , Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.

Viyana'da üç İranlının ABD'ye uçuşuna izin verilmedi

Bu arada, Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından, Viyana aktarmalı ABD'ye seyahat eden 3 İran vatandaşının uçağa binişine izin verilmedi.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11619
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın