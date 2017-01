Tarihin ilk Fenerbahçe-Galatasaray e-spor derbisi bugün!

Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne de taşınıyor. Sporx'in haberine göre İki kulübün bu yıl Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye başlayan espor takımları 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, bugün saat 16.00'da ilk randevu için karşı karşıya gelecek!

EZELİ REKABETTE İLK ESPOR RANDEVUSU

1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Esports karşılaşması, League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak. Ligdeki tüm takımları ve karşılaşma saatlerini görmek için lolespor.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

League of Legends'ta 2. hafta fikstürü şöyle:

29 OCAK PAZAR

Oyunfor.CREW vs Dark Passage.BKM Express - 14.00

Galatasaray Esports vs 1907 Fenerbahçe Espor - 16.00

Galakticos vs SuperMassive eSports - 18.00

30 OCAK PAZARTESİ

Dark Passage.BKM Express vs HWA GAMING - 18.00

Team AURORA vs Oyunfor.CREW - 20.00

Kaynak: Sabah