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'in mevsimleri da!

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 20:11 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 20:23
Etiketler:
video timelapse 8K çöz çözünürlük Morten Rustad fotoğrafçı norveç
Norveç'in mevsimleri 8K timelapse videoda!

'in büyüleyici manzaralarını bu etkileyici da izlemeye ne dersiniz?

Emre Çetinkaya

Bir olan Morten Rustad, 1 yılını fotoğrafları çekmek için ve tam 4 ayını da yapım öncesi hazırlık için harcadı ve ortaya bu yu çıkardı.

Uzun zaman ve emek harcanmış olan bu videoyu izledikten sonra buna değip değmediğine siz karar verin.

Videoda ise Norveç'in heybetli dağları, sonsuz platolaru ve vadileri gösteriliyor. "Norveç'in Mevsimleri" adlı bu video için fotoğrafçı tam 20,000 km seyahat etmiş. 20TB boyutunda fotoğraf çeken sanatçı, Sony A7r II, Sony A7s, Panasonic GH4 ve Canon 5D Mark III ile toplam 200,000 fotoğraf çekmiş.

İşte o video;
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