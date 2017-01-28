Norveç'in mevsimleri 8K timelapse videoda!

Bir fotoğrafçı olan Morten Rustad, 1 yılını fotoğrafları çekmek için ve tam 4 ayını da yapım öncesi hazırlık için harcadı ve ortaya bu 8K timelapse videoyu çıkardı.

Uzun zaman ve emek harcanmış olan bu videoyu izledikten sonra buna değip değmediğine siz karar verin.

Videoda ise Norveç'in heybetli dağları, sonsuz platolaru ve vadileri gösteriliyor. "Norveç'in Mevsimleri" adlı bu video için fotoğrafçı tam 20,000 km seyahat etmiş. 20TB boyutunda fotoğraf çeken sanatçı, Sony A7r II, Sony A7s, Panasonic GH4 ve Canon 5D Mark III ile toplam 200,000 fotoğraf çekmiş.

İşte o video;