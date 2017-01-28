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Beyninin fiziksel özellikleri kişilik larını belirliyor

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 20:59 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 21:03
Etiketler:
bilim bilim adamları ABD çalışma tıp fark Florida State Üniversitesi
Beyninin fiziksel özellikleri kişilik farklarını belirliyor

adamları, insan beyninin fiziksel özelliklerinin bireylerin kişilik özelliklerini etkilediğini ileri sürdü.

'nin Florida State Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doçent Doktor Antonio Terracciano öncülüğünde ABD, İngiltere ve İtalya'dan adamları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, insan beyninin şekliyle kişilik özellikleri ve ruhsal bozukluklara yatkınlık arasında belirgin bağlantılar olduğunu tespit etti.

Beynin dış zarının anatomik özelliklerini kalınlık, kapladığı alan ve alın-şakak bölgelerindeki kıvrılma miktarı bakımından ele alan araştırmacılar, bunların beş ayrı kategoride tasnif edilen kişilik özellikleriyle ilişkisini inceledi.

da, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Kurumu tarafından yürütülen İnsan Konektom Projesi kapsamında verileri toplanan 22-36 yaşlarındaki 500 bireye ait beyin diyagramları incelendi.

İnceleme sonucunda araştırmacılar, insanları nöro-psikiyatrik rahatsızlıklara daha açık hale getiren nevrotiklik özelliği yüksek bireylerde beyin zarının kalınlığı artarken, kapladığı alanın ve alın-şakak bölgelerindeki kıvrılma miktarının azaldığını belirledi.

Öte yandan yaratıcılıkla, merak duygusuyla, yeniliğe ve lılığa açıklık gibi kişilik özellikleri belirgin olan bireylerde ise tersine bir durum gözlendi. Bu bireylerin beyinlerinde dış zarın daha ince, yayılma ve kıvrılma bölgelerinin ise daha geniş olduğu görüldü.

Araştırmanın sonuçları "Social Cognitive and Affective Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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