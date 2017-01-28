3D yazıcıyla canlı insan derisi üretmeyi başardılar

İspanyol bilim insanları, 3D yazıcı ile canlı insan derisi üretti. Yazıcı, cildin yapısında bulunan fibroblast ve kolajen gibi bağ dokusunu oluşturan bir protein içeriyor. İnsan vücudunun en büyük organı olan cilt yaşlanma, sağlık sorunları ve çeşitli kazalarla tahrip oluyor.

Bu biyolojik baskı metoduyla gelecekte bu sorunlar ortadan kalkabilecek. Çalışma, bilimsel dergilerde yer buldu.

Kaynak: Sabah