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yla canlı üretmeyi başardılar

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Giriş Tarihi: 28.01.2017, 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2017, 12:10
Etiketler:
3D yazıcı 3 boyutlu yazıcı insan derisi bilim
3D yazıcıyla canlı insan derisi üretmeyi başardılar

İspanyol adamları ile canlı üretmeyi başardı.

İspanyol insanları, 3D yazıcı ile canlı insan derisi üretti. Yazıcı, cildin yapısında bulunan fibroblast ve kolajen gibi bağ dokusunu oluşturan bir protein içeriyor. İnsan vücudunun en büyük organı olan cilt yaşlanma, sağlık sorunları ve çeşitli kazalarla tahrip oluyor.

Bu biyolojik baskı metoduyla gelecekte bu sorunlar ortadan kalkabilecek. Çalışma, bilimsel dergilerde yer buldu.

Kaynak: Sabah
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