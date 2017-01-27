Turkcell TV+ kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti

Turkcell TV+'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artarken son bir yılda TV+'ı tercih edenlerin sayısı %125 artışla 1 milyonu aştı. Turkcell TV+ müşterileri evlerinde kutu üzerinden günde ortalama 8 saat televizyon izlerken cepten ortalama izlenme süresi ise 5 katına çıktı.

Kişisel televizyon deneyimi sunan Turkcell TV+ 2016 yılında 841 milyon saat izlenirken platformun en beğenilen özelliklerinden geri alma 433 milyon kez kullanıldı. Kullanıcılar yıl boyunca 2,5 milyon kez kayıt yaparak sevdikleri televizyon içeriklerini zaman ve mekana bağlı olmadan izledi.

267 bin film ve dizi izlendi, en çok animasyon tercih edildi

Yüzlerce film, spor, belgesel, çocuk ve haber kanalını kullanıcılarıyla buluşturan Turkcell TV+, mobil paketlere tanımladığı 5 GB uygulama içi data kullanım hakkı ile 2016 yılında müşterilerine televizyon izlemeleri için toplam 2,4 milyon GB TV'de geçerli data paketi hediye etti. Spor içerikleri ve haber programlarının yoğun olarak izlendiği TV+'ta 2016 yılında toplam 267 bin film ve dizi toplam 432 bin saat seyredildi. TV+ kullanıcıları en çok animasyon, dram ve komedi kategorilerindeki filmleri tercih etti. Ekim ayında platforma katılan Premier Lig kanalı ise 2 milyon saat izlendi.