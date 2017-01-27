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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 17:17
Etiketler:
yapay zeka araştırma cilt kanseri teşhis Stanford Üniversitesi
Cilt kanserini yapay zeka teşhis edecek

Bilim adamları tarafından nın inde doktorlar kadar iyi olabileceğini ortaya koydu.

cılar, yapay zekanın fotoğraflar üzerinden ni en az doktorlar kadar iyi edebildiğini tespit etti.

ABD'deki Stanford Üniversitesi ve İngiltere'deki Cancer Research UK'den araştırmacılar, nın fotoğraf üzerinden uzman doktorlar kadar doğru şekilde cilt kanseri teşhisi yapabildiğini ortaya çıkardı.

Kanser teşhisi yapabilen yapay zeka, Google'ın geliştirdiği kedi ve köpek resimlerini ayırt edebilen yazılımdan yola çıkılarak geliştirildi.

Söz konusu yazılımla 129 bin 540 fotoğraf tarandığında, fotoğraftakilerden hangisinde ne tür cilt kanseri bulunduğunu ayırt edebildiği gözlemlendi.

21 onkoloji uzmanının bulguları karşılaştırıldı

Daha sonra yapay zekaya, en yaygın cilt kanseri türüne "karsinom", en ölümcül olana ise "melanom" işareti koyması öğretilerek, elde edilen sonuçlarla 21 onkoloji uzmanının bulguları karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucunda, yapay zekanın da neredeyse onkoloji uzmanlarıyla eşit düzeyde doğru teşhis yapabildiği görüldü.

Çalışmanın sonuçlarının oldukça "heyecan verici" olduğunu dile getiren araştırmacıları, geliştirilen yapay zekanın kliniklerde de test edileceğini ifade etti.

Cancer Research UK araştırmacıları da söz konusu teknolojinin doktorlar için çok faydalı bir araç olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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