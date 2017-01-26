İTÜ öğrencileri Mars için keşif aracı tasarlıyor!

Mars'ın gizemi çözülüyor. Özellikle ABD'de bu konu için büyük yatırımlar yapılıyor. Mesela 11 yıldır Mars Society, üniversiteler arasında University Rover Challenge adlı bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmada, öğrencilerden Mars koşullarına en iyi uyum sağlayabilecek, araştırma yapabilecek keşif robotu tasarlamaları bekleniyor.

Kozmik Anafor sitesinde yer alan habere göre, yarışmaya her yıl ortalama 13 farklı ülkeden 80'e yakın üniversite katılıyor ancak, henüz Türkiye'den kabul almayı başaran bir takım olmamış. İTÜ Rover Takımı ise, bu yıl tasarladıkları rover ile bunu değiştirmeye kararlılar.

Nasıl bir araç olacak?

İTÜ Rover Takımı, yarışmaya katılabilmek ve sonucunda derece elde edebilmek için araçlarının neler yapması gerektiğini şöyle anlatıyor:

Uzaktan kontrollü ve otonom (aracın kendi karar vererek hareket etmesi) olarak hareket edebilecek olan aracın özelleşmesi, uzay araştırmaları alanında olacak. Bu da, aracın bir gezegen üzerinde görevlerini yerine getirmek için tasarlanması demek oluyor. Olası görevlerden en önemlisi; aracın çukurlarda, yükseltilerde, eğimlerde ve engellerle karşılaştığında devrilmemesi.

Bunun yanında araç, üzerindeki robot kol sayesinde yerden nesneleri alacak, kontrol panellerindeki bir takım vanalara müdahale edecek. Yine üzerindeki robot kol sayesinde yerden toprak numunesi alarak kendi üzerinde o numuneyi bir takım analizlere tabi tutacak ve numuneyi bir laboratuvara götürecek. Laboratuvardaki arkadaşlarımız, 1 saat içinde numune üzerinde hızlı test ve analizler yaparak gezegendeki yaşam izlerine dair bir rapor sunacak. Numunenin alındığı toprak yine fotoğraflanarak numunenin neden buradan seçildiği de raporda belirtilecek.

Uzaktan kontrollü kısımlarda araç, üzerindeki kameralar yardımıyla kontrol odasına görüntü aktaracak, kontrol odasındaki arkadaşlarımız bu görüntüler yardımı ile aracı direkt olarak görmeden yönetecek. Burada görüntü aktarımı ve komut aktarımı için yaklaşık 2 km çapında bir çalışma alanı olacak.

Ekip tecrübeli!

Öte yandan İTÜ Rover Takımı, daha önce de bu tarz yarışmalara katılmış ve ciddi başarılar elde etmiş. Mesela Cansat Model Uydu yarışmasında dünya birinciliği ve 2016'da RobotChallenge yarışmasında ilk üç dereceyi elde etmeyi başarmıştı. Ayrıca Amerika'da Space-X'in düzenlediği Hyperloop yarışmasında da ülkemizi temsil etmişlerdi.

Biz de İTÜ'lü öğrencilere University Rover Challenge yarışmasında şimdiden başarılar diliyoruz. Umarız iyi haberlerini aktarmaya devam ederiz.

Ekibin çalışmalarını İTÜ Rover Takımı adlı Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.