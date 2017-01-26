Duvarları olmayan otel odası ile tanışın

İsviçre Alpleri'nde bir otel müşterilerine duvarları olmayan oda sunmaya başladı. Denizden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Null Stern isimli otelin açık havadaki odasında sadece çift kişilik bir yatak ve gece lambası bulunuyor.

Ülkenin Graubünden kantonunda bulunan otelin bu ilginç odasında kalmanın bedeli ise gecelik 250 İsviçre frangı (955TL) Odada kalanlara ayrıca özel bir kahya da veriliyor.

Kaynak: Sabah