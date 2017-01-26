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Duvarları olmayan odası ile tanışın

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 20:42
Etiketler:
İsviçre Alpleri ilginç otel otel odası duvarsız otel odası
Duvarları olmayan otel odası ile tanışın

'ndeki bu odası dünyanın en otel odalarından birisi.

İsviçre Alpleri'nde bir müşterilerine duvarları olmayan oda sunmaya başladı. Denizden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Null Stern isimli otelin açık havadaki odasında sadece çift kişilik bir yatak ve gece lambası bulunuyor.

Ülkenin Graubünden kantonunda bulunan otelin bu odasında kalmanın bedeli ise gecelik 250 İsviçre frangı (955TL) Odada kalanlara ayrıca özel bir kahya da veriliyor.

Kaynak: Sabah
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