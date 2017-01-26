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adamları açıkladı, ler de köpekler kadar zeki

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:05
Etiketler:
bilim bilim adamları japon Kyoto Üniversitesi araştırma Kedi
Bilim adamları açıkladı, kediler de köpekler kadar zeki

insanları, bilinenin aksine lerin de köpekler kadar zeki olabileceğini ortaya koydu.

Kyoto Üniversitesinden cılar, hatırlama konusunda lerin de en az köpekler kadar iyi olduğunu ortaya koymak için kedilere hafıza testi uyguladı.

Deney kapsamında 49 evcil kedinin 15 dakika aradan sonra hangi kaptaki yemeği yediklerini hatırlama kabiliyetleri test edildi.

Test sonucunda, kedilerin "nerede" ve "ne" sorularına cevap teşkil edecek bilgileri hatırladıkları görüldü.

insanları, bu test sonucunun, insanların sabah ne yedikleri ve işteki ilk günleri gibi kişisel bilgileri hatırlamada kullandıkları "anılarla ilgili belleğin" kedilerde de bulunduğunu ortaya çıkardığını ifade etti.

araştırmacılarından psikolog Saho Takagi, kedilerin geçmişteki tek bir olayı hatırlamak üzerine gösterdikleri bu performansın, insanların hafızalarına benzer özelliklere sahip olabileceklerini gösterdiğini belirtti.

Kedilerin insanların jest ve mimiklerine karşılık verme üzerine yapılacak zeka testlerinde de köpekler kadar başarılı olacaklarına inanan bilim insanları, kedilerin zekalarının anlaşılmasının insanlarla kedilerin ilişkilerine katkıda bulunacağının altını çiziyor.

Araştırmanın sonuçları "Behavioural Processes" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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