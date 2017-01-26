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20 kg erimek üzere olan çeliği e koydular!

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:56
Etiketler:
video deney ilginç çelik donmuş göl
20 kg erimek üzere olan çeliği donmuş göle koydular!

İnternette yapılan yeni de neredeyse erime noktasına kadar ısıtılan 20 kilogram ağırlığındaki , e koyuldu.

Emre Çetinkaya

İnternette ler yapılmaya devam ediyor. Bu testlerde özellikle, erimiş alüminyum, sıvı azot, çelik tarzı ilgi çekebilecek maddeler kullanılıyor. Yine bu tarz deneylerden birisiyle karşınızdayız.

Beyond the press isimli Youtube kanalı, neredeyse erime noktasına kadar ısıtılan 20 kilogram ağırlığındaki çelik, tamamen donmuş bir göle koyuldu.

Bakalım ortaya nasıl bir çıkmış?

İşte o anlar;
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