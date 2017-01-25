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Ünlülerin çıplak fotoğraflarını sızdıran er'a 9 ay

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 18:02 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 18:12
Etiketler:
internet sosyal medya ABD Jennifer Lawrence hapis cezası ceza hack kate upton
Ünlülerin çıplak fotoğraflarını sızdıran hacker'a 9 ay hapis cezası

Dünyaca ünlü sanatçıların hesabına sızarak gizli bilgilerini çalan Edward Majerczyk'e 9 ay verildi.

BBC'de yer alan habere göre, aralarında ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence'ın da bulunduğu ünlü kişilerin hesaplarına sızarak gizli bilgilerini çalan 29 yaşındaki Edward Majerczyk 9 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Bir kimlik avı sistemi oluşturarak kurbanlarının internet üzerindeki kullanıcı adlarını ve şifrelerini ele geçirmekle suçlanan Majerczyk, adı açıklanmayan bir ünlünün özel fotoğraflarını internet üzerinde paylaşması nedeniyle 4 bin 900 pound tazminat cezası aldı.

Majerczyk, geçen yıl bilgi hırsızlığı için korumalı bilgisayara yasa dışı yollarla erişmek suçundan yargılandığı mahkemede suçunu itiraf etmiş, mahkeme belgelerinde mağdurların isimleri anılmamıştı.

Aralarında ABD'li oyuncular Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve model Kate Upton'ın bulunduğu ünlülerin özel fotoğrafları 2014'te internet üzerinden paylaşılmıştı.

Majerczyk'nin avukatı Thomas Neddham ise müvekkilinin depresyonda olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
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