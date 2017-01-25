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'taki hologram si gerçek oluyor

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 17:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 18:01
Etiketler:
teknoloji bilim adamları nano-malzeme star wars
Star Wars'taki hologram teknolojisi gerçek oluyor

, büyük boyutlu lens ve projeksiyon sistemlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli üç boyutlu imajları yansıtmayı sağlayan bir geliştirdi.

, büyük boyutlu lens ve projeksiyon sistemlerine gerek kalmadan yüksek kaliteli üç boyutlu imajları yansıtmayı sağlayan bir nano-malzeme geliştirdi.

Avustralya Ulusal Üniversitesinden bir grup araştırmacı, her biri saç telinden 500 kat daha ince milyonlarca silikon sütunu birleştirerek ışığı üç boyutlu olarak yansıtabilen bir geliştirdiklerini bildirdi.

Yeni malzemenin mercek ve prizma benzeri konvansiyonel optik araçlar gibi büyük ve ağır olmamasının yanı sıra ışığı yalnızca yoğunluk olarak iki boyutlu kaydeden bu araçların aksine üç boyutlu olarak yeniden oluşturabildiği belirtildi.

Araştırmacılar, yeni icadın kamera ve projeksiyon lerinde çığır açacağını, "Star Wars" (Yıldız Savaşları) filmlerinde görülen hologramlı haberleşme teknolojisinin günlük hayatta kullanılmasının önünde engel kalmadığını vurguladı.

Yeni malzemenin sonsuz olanaklara kapı açacağına dikkat çeken projenin baş araştırmacısı Sergey Kurk, buluş için "Akıllı telefonlardaki kameraların boyutunun küçültülmesinden, uydulardaki kompleks optik sistemlerin ağırlığının azaltılmasına kadar birçok farklı alanda kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi "Optica"da yayınlandı.

Kaynak: AA
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