Mark Zuckerberg, ABD Başkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in 2020'den sonra ABD Başkanı olma planlarının olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Hatta bu konuda kendisine ABD'de büyük destek gelmişti ve Donald Trump'tan sonraki başkanın Zuckerberg olacağı söylenmişti.

Bu iddiaların ardından bugün Mark Zuckerberg'ten bu konuyla ilgili açıklama geldi. BuzzFeed'e konuşan Zuckerberg, böyle bir planı olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı.

Mark Zuckerberg, bunun yerine "Facebook topluluğumuzun inşasına ve Chan Zuckerberg ile girişimlerimize odaklanacağım" dedi.