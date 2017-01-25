| Üye ol | 25 Ocak 2017,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

, ı adayı olacak mı? geldi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 25.01.2017, 17:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 17:31
Etiketler:
mark zuckerberg ABD başkan açıklama iddia plan Donald Trump
Mark Zuckerberg, ABD Başkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Facebook CEO'su 'in ı olma ları edilmişti. Bugün bu konuyla ilgili geldi.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in 2020'den sonra ı olma larının olduğu ları ortaya atılmıştı. Hatta bu konuda kendisine ABD'de büyük destek gelmişti ve Donald Trump'tan sonraki başkanın Zuckerberg olacağı söylenmişti.

Bu iddiaların ardından bugün Mark Zuckerberg'ten bu konuyla ilgili geldi. BuzzFeed'e konuşan Zuckerberg, böyle bir planı olmadığını söyledi ve iddiaları yalanladı.

, bunun yerine "Facebook topluluğumuzun inşasına ve Chan Zuckerberg ile girişimlerimize odaklanacağım" dedi.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11583
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın