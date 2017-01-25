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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 18:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 18:19
Etiketler:
KYK ödül Siber Beyin siber internet yarışma
KYK 'siber beyin' arıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca, " Arıyor" konulu bilgi sı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), "KYK Siber Beyin Arıyor" konulu bilgi sı düzenlendi.

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KYK yurtlarında barınan öğrencilere dünyanın perde arkasını aralamak ve bilinçli kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen "KYK Arıyor" yarışmasına başvurular 23 Ocak'ta başladı.

Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve KYK yurtlarında barınan öğrenciler katılabilecek. Finallerinin 25 Şubat'ta yapılacağı yarışma, elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

10 cumhuriyet altınına kadar hediye

Yarışmada birinciye 10, ikinciye 7, üçüncüye 5, dördüncüye 3, beşinciye ise 2 cumhuriyet altını hediye edilecek. İlk 5'e girenlere ayrıca dizüstü bilgisayar verilecek.

Ayrıca ilk 10'a giren öğrencilere birer cumhuriyet altını ile dizüstü bilgisayar hediye edilecek. Finale kalan tüm öğrenciler, bilişim seminerine kayıt hakkı kazanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, "gencfikirleryarisiyor.gsb.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA
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