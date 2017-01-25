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devleriyle buluştu

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Giriş Tarihi: 25.01.2017, 18:58 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 19:02
Etiketler:
Donald Trump ABD otomobil otomobil devleri general motors Ford Fiat Chrysler
Donald Trump otomobil devleriyle buluştu

Amerika'da otomotiv devleri, yeni başkan ile buluştu. Trump'ın, markalara vergi avantajı konusunda destek vereceği açıklandı.

Trump'ın General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yapıldı.

Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için "vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara çok büyük ivme sağlanacağı" belirtilen açıklamada, 'nin otomotiv endüstrisi üzerindeki çevresel regülasyonların da sınırlandırılacağı aktarıldı.

Açıklamanın ardından, General Motors, Ford ve Fiat Chrysler'in New York borsasında işlem gören hisselerinde artışlar görüldü.

Borsanın kapandığı saatte, ve 'un hisse başına değeri yüzde 1 ila yüzde 2,4 artış kaydetti, 'in hisseleri de yüzde 5,8 değer kazandı.

Otomotiv devlerinin yeni istihdam vaatleri

'ın 20 Ocak'taki yemin töreninden önce, General Motors ABD'de 1 milyar dolarlık yatırımla 450 kişilik, Fiat Chrysler ise 1 milyar dolarlık yatırımla 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacağı sözünü vermişti.

Ford ise Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam oluşturacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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