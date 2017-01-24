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: inin adı belli oldu!

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:41
Etiketler:
star wars film sinema vizyon Episode VIII Star Wars: The Last Jedi
Star Wars: Episode VIII filminin adı belli oldu!

Yeni, sekizinci inin adı bugün açıklandı. İşte yeni filmin resmi adı!

Emre Çetinkaya

Serinin yedinci i 2015 yapımı Star Wars: Güç Uyanıyor'un, gişede rekor üstüne rekor kırmasının ardından yapım ekibi hiç hız kesmeden sekizinci film için çalışmalara başlamıştı. Bir süredir yeni filmin çalışmaları sürüyor ve şimdiye kadar Star Wars: Episode VIII adıyla anılıyordu.

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Bugün sonunda bu yeni filmin adı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni filmin adı "Star Wars: The Last Jedi" olacak.

15 Aralık 2017'de da olacak olan yeni filmin senaristliğini Rian Johnson üstlenirken, başrollerinde ise Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac de gibi isimler olacak.. Mark Hamill'in ise Luke Skywalker olarak seriye döneceği biliniyor.
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