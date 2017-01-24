Star Wars: Episode VIII filminin adı belli oldu!

Serinin yedinci filmi 2015 yapımı Star Wars: Güç Uyanıyor'un, gişede rekor üstüne rekor kırmasının ardından yapım ekibi hiç hız kesmeden sekizinci film için çalışmalara başlamıştı. Bir süredir yeni filmin çalışmaları sürüyor ve şimdiye kadar Star Wars: Episode VIII adıyla anılıyordu.

Bugün sonunda bu yeni filmin adı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre yeni filmin adı "Star Wars: The Last Jedi" olacak.

15 Aralık 2017'de vizyonda olacak olan yeni filmin senaristliğini Rian Johnson üstlenirken, başrollerinde ise Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac de gibi isimler olacak.. Mark Hamill'in ise Luke Skywalker olarak seriye döneceği biliniyor.