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te korkunç : hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 11:10
Etiketler:
dublör avustralya Johann Ofner kaza set
Sette korkunç kaza: Dublör hayatını kaybetti

oyuncu , klip çekimleri sırasında yaşanan da silahla vurularak hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Johann Ofner, bir hip hop şarkısının klip çekimlerinde ateşli silah kullanılan bir sahnede, yla göğsünden vuruldu. Olayı soruşturan Detektif Tom Armitt, müzik klibinin çekimleri sırasında mizansen gereği çeşitli silahların kullanıldığını ifade etti.

OLAY HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ

Armit, göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Ofner'le ilgili soruşturma yürütüldüğünü, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli , olay sırasında Sidney'de 'Bliss n Eso' isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.

Grubun üyeleri de resmi facebook hesabından, olaydan büyük üzüntü duyduklarını bildiren bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Sabah
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