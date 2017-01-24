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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2017, 00:08
Etiketler:
Donald Trump skype beyaz saray ABD basın
Donald Trump, Beyaz Saray'a Skype'ı getiriyor

'a yakında koltukları eklenecek. Böylece dışarıdan gazeteciler de Beyaz Saray'da odasındaki açıklamalara uzaktan da olsa katılabilecekler.

Emre Çetinkaya

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde resmen başkanı oldu. ABD başkanı olarak Beyaz Saray'a adımını atan Trump, çalışmalara başladı.

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The Verge'ün haberine göre Trump'ın 'a getireceği ilk yenilik ise Skype olacak! Görünüşe göre Trump, Beyaz Saray'daki odasında bulunan gazeteci koltuklarının sayısını yeterli bulmuyor. Ve basın odasına desteğini ekliyor.

Bu hafta ile birlikte Beyaz Saray'daki basın toplantılarına dışarıdan gazeteciler Skype aracılığıyla katılabilecekler. Bu haberin ise Beyaz Saray basın sekreteri Sean Spicer tarafından verilmiş.
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