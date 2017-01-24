Donald Trump, Beyaz Saray'a Skype'ı getiriyor

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde resmen ABD başkanı oldu. ABD başkanı olarak Beyaz Saray'a adımını atan Trump, çalışmalara başladı.

The Verge'ün haberine göre Trump'ın Beyaz Saray'a getireceği ilk yenilik ise Skype olacak! Görünüşe göre Trump, Beyaz Saray'daki basın odasında bulunan gazeteci koltuklarının sayısını yeterli bulmuyor. Ve basın odasına Skype desteğini ekliyor.

Bu hafta ile birlikte Beyaz Saray'daki basın toplantılarına dışarıdan gazeteciler Skype aracılığıyla katılabilecekler. Bu haberin ise Beyaz Saray basın sekreteri Sean Spicer tarafından verilmiş.