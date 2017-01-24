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adamları '' geliştirdi

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 20:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 20:38
Etiketler:
bilim yarı-sentetik organizma bilim adamları dna genetik TSRI
Bilim adamları 'yarı-sentetik' organizma geliştirdi

adamları, organik 'nın kodunu genişleterek ilk kez bir geliştirmeyi başardı.

Merkezi ABD'de bulunan Scripps Araştırma Enstitüsünden (TSRI) adamları, E. coli bakterisinin dört basamaklı basit koduna iki basamak ilave ederek yapılan deneyde, bölünerek çoğaldığında ilave kodu taşımayı sürdürebilen "yarı-sentetik" bir organik form geliştirmeyi başardıklarını bildirdi.

Deney için ilk etapta canlı bir ya aktarılmak üzere X ve Y adını verdikleri ayrı moleküllerden bir çifti sentezleyen araştırmacılar, daha sonra bunu organik DNA'ya aktarmayı denedi.

İlk denemelerde yeni organizmanın ilave kodu taşıyamadığı, taşıması halinde de hastalandığı görüldü. Bunun üzerine organik materyalin DNA kodu, CRISPER olarak bilinen gen kurgulama yazılımıyla yeniden biçimlendirildi ve ilave kodu yabancı bir şey olarak algılamasını önledi. Sonuçta yeni üretilen sentetik organizmanın bölünme sonrasında ve ömrü boyunca ilave kodu genetik bileşiminde taşımaya devam ettiği görüldü.

Geliştirilen organizmanın şimdiye kadarki "yaşama en yakın" genetik sentez olduğunu belirten araştırmanın lideri Profesör Floyd Romesberg, "Artık hayatın ışığını yakalayıp sürdürebiliyoruz. Bu, tüm yaşam formlarının yönlendirmeye açık olduğu, yapay yaşam formlarının yaratılabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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