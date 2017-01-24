| Üye ol | 24 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

2017'de birçok 3 boyutlu ürün ’ye giriyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.01.2017, 21:40 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 21:46
Etiketler:
3d 3 boyutlu yazıcı teknoloji FARO Simon Raab türkiye 3D yazıcı
2017'de birçok 3 boyutlu ürün Türkiye’ye giriyor

Dünya, 3 boyut sine entegre olurken 2017 yılında yeni birçok 3 boyutlu ürünün ’ye girmesi bekleniyor.

3 boyutlu nin ürünleri hızla yayılırken, bu alanda en büyük beklentiler yazıcılar alanında oldu. Bir yazının ya da resmin yansıtılması, taranması gibi bir çok yenilik 2017'de tüm dünya ile aynı anda 'ye de gelecek. Yeni ürünlerle birlikte, İnşaat özellikle kamu güvenliği adli bilişimi pazarlarında lazer taramayı kullanmayı düşünen tüm profesyonel kullanıcılar için, ideal bir giriş noktası sağlanmış olacak. Bu yeni ürünlerden birisi de FARO'nun Focus M 70 lazer tarayıcısı. FARO Başkanı ve CEO'su Simon Raab, cihazın tarama çözümü ile inşaat ve kamu güvenliğinde lazer taramasını düşünen profesyoneller için hem fiyat hem performans bakımından büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

3 boyut teknolojisi nasıl çalışır?

teknolojisi, aynı temel prensiple çalışır: beynimizi iki boyutlu bir resmin derinliği olan bir resim olduğuna inandırarak. Bunu yapmanın en temel yolu ise stereoskopidir. Kullanıcının gözlerine birbirinden biraz farklı iki resim gösterilir ve bu resimler beyin tarafından 3 boyutlu olarak algılanır.

Kaynak: Sabah
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11580
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın