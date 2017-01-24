| Üye ol | 24 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

ı açıklandı!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.01.2017, 19:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 19:51
Etiketler:
oscar 2017 2017 Oscar akademi ödülleri 89. Oscar adaylar
2017 Oscar adayları açıklandı!

Yılın en önemli organizasyonlarından olan 'ın 89'ncusu için bugün belli oldu. 'La La Land' 14 dalda Oscar adayı oldu ve bu yılki Oscar Ödülleri'ne damga vuracağının sinyallerini verdi.

Bu yıl 89. kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için müzikal film "La La Land", en iyi film, en iyi erkek ve kadın oyuncu, en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu 14 dalda aday gösterilerek bu alandaki rekora ortak oldu.

Daha önce "Titanic" ve "All About Eve" (Perde açılıyor) filmleri de 14'er dalda 'a aday gösterilmişlerdi.

Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de "La La Land" en iyi müzikal komedinin de aralarında olduğu 6 dalda ödül kazanmıştı.

Ünlü Oyuncu Mel Gibson, en iyi yönetmen adayı

26 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulcak ödüller için en iyi film ı: "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "La La Land", "Lion", "Manchester By the Sea" ve "Moonlight".

En iyi erkek oyuncu adayları: Casey Afflec, (Manchester By the Sea), Andrew Garfield, (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington, (Fences).

En iyi kadın oyuncu adayları: Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları: Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water), Lucas Hedges (Manchester By the Sea), Dev Patel (Lion), Michael Shannon (Nocturnal Animals).

En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları: Viola Davis (Fences), Naomie Harris (Moonlight), Nicole Kidman (Lion), Octavia Spencer (Hidden Figures) Michelle Williams (Manchester By the Sea).

En iyi yönetmen adayları: Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (Hacksaw Ridge), Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea).

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11580
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın