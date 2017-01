Turkcell'den akıllı şehirler için önemli adım

Bir yandan 4.5G altyapısına yatırım yapmaya devam eden Turkcell, bir yandan da 4.5G ve 5G teknolojileri ile hayatımıza girecek yeni nesil inovatif uygulamaların akıllı şehirler için de kullanımıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni teknolojilerle hayatı kolaylaştırmaya ve değer katmaya yönelik olarak öncü uygulamalar geliştiren Turkcell, son olarak NB-IoT (Dar Bant - Nesnelerin İnterneti) teknolojisini üstün 4.5G şebekesinde test etti. Test sırasında Türkiye'de ilk kez akıllı şehirler için kritik öneme sahip hava kirliliği oranının tespiti, gaz, sıcaklık ve nem ölçümü gibi 4 farklı durumu 4.5G üzerinden uçtan uca başarıyla iletti.

İnsanların yanı sıra nesnelerin de internet üzerinden birbirleriyle haberleşmelerini ifade eden IoT (Internet of Things/Nesnelerin İnterneti) teknolojileri üzerine yapılan ve Turkcell Kartal Plaza'da Ericsson ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar sırasında farklı değerleri ölçen sensörler, Dar Bant teknolojisi sayesinde, 4.5G'nin sağladığı düşük gecikme süreleriyle ölçüm sonuçlarını aktarmayı başardı. Sensörler ile toplanıp 4.5G şebekesi ile bulut üzerine iletilen veriler analiz araçlarıyla anlamlı ve faydalı bilgilere dönüşerek sürdürülebilir şehir ortamının sağlanmasına katkı sağlayacak.

"Şebekemizi en yeni teknolojilere hazır hale getiriyoruz"

En yeni teknolojileri müşterilerine sunmak için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, "4.5G'nin devreye girmesiyle birlikte yeni teknolojilerin de hızla hayatımıza girdiğini görüyoruz. Bu yeni teknolojilerin en önemlilerinden biri de Dar Bant - Nesnelerin İnterneti (NarrowBand-IoT). Akıllı şehir uygulamalarının yanı sıra birçok sektörde yenilikçi çözümleri mümkün kılacak olan Dar Bant - Nesnelerin İnterneti ile yakın gelecekte milyarlarca cihaz birbirleriyle haberleşecek. Hatta 2025 yılında bu teknolojinin yaratacağı ekonomik değerin 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Böylesine büyük bir hacim yaratacak teknolojiyi sunmanız için çok güçlü bir 4.5G altyapısına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de, hem rakiplerimizden farklı olarak 4.5G'de sahip olduğumuz frekanslar hem de geniş kapsamımız sayesinde Dar Bant - Nesnelerin İnterneti teknolojisinde de en iyi hizmeti biz sunacağız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak ülkemizi en yeni teknolojilerle buluşturmak sürekli araştırma ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'de gerçek 5G ekipmanlarıyla ilk hız testini gerçekleştirdik. Saniyede 24.7 Gbit hıza ulaşan test, dünyada yapılan ilk 5G testlerinden birisi oldu" dedi.

Dar Bant Nesnelerin İnterneti ile mevcut 4.5G altyapısı kullanılarak, geniş kapsama, düşük güç tüketimi, yüksek sayıda ve güvenlikte bağlantı yapılabilecek. Birçok sektörde yenilikçi çözümlerin önünü açacak olan bu teknolojiden en çok akıllı şehirlerde yararlanılacak. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla tarımdan ulaşıma, çevreden eğitime sayısız konuda yaşama katkı sağlayacak çözümler üretilecek.

Dar Bant - Nesnelerin İnterneti teknolojiyle hayatımızı kolaylaştıracak çözümlerden örnekler;

· Ağırlık sensörüyle çöp konteyner doluluğuna göre çöp toplama

· Sayaç sensörleriyle her türlü sayacın uzaktan takip edilmesi

· Dokunma sensörü ile her türlü dokunmatik uygulamalar

· Parmak izi sensörü ile giriş çıkış kontrolü ve alarm mekanizmaları

· Otopark sensörleriyle otoparklarda önceden yer rezerve etme sayesinde yakıttan ve zamandan tasarruf

· Vücut sensörleriyle bireysel sağlık ve spor aktivite takibi

· Nem ve sıcaklık ölçümüne göre dış ortamlarda örneğin ormanlarda otomatik yangın söndürme

· Nem ölçümüne göre tarım alanlarının otomatik sulanması

· Su kalite sensörü ile tüm su kaynaklarının uzaktan takibi

· Her türlü su ve gaz seviyesinin uzaktan takibi

· Tüm binaların kızılötesi ile ısı takibi yapılarak aşırı ısınma yaşanan binalara önlem alınması

· Tüm şehir aydınlatmasının otomatik kontrolü ile enerji tasarrufu sağlanması ve uzaktan arıza tespiti

· Bina içi sıcaklığa göre ısıtma ve soğutmanın tüm binalarda akıllı hale getirilmesi