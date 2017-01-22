Sahra Çölü'ne 1 metre kar yağdı!

Dünya basınının, yaklaşık 40 yıl sonra yağan ilk karla ilgisini çeken "Sahra Çölü'nün Kapısı" lakaplı kasabaya kar tekrar ve daha kuvvetli bir şekilde geri döndü. Cezayir'in Ayn Sefra kasabasına yağan karın yüksekliği bir metreyi buldu. Bölge sakinleri "hayatımızda böyle bir şey görmedik" derken, kasaba tarihinde ilk kez buz ve kar dolayısıyla yollar kapandı, otobüsler ve özel araçlar yolda kaldı. Fotoğrafçılar bu sıradışı manzarayı ölümsüzleştirirken, büyük küçük birçok Cezayirli, kardan adamlar yaptı ve kartopu oynadı. Fotoğrafçı Karim Bouchetata, "O kadar nadir bir durum ki, çöle düşen kar tanelerini görmek hepimizi şaşkınlığa sürükledi. Ve kum üstündeki kar örtüsü, fotoğraf çekmek için muhteşem bir sahne oluşturdu" dedi.

İklim değişikliği...

Kayıtlara göre Ayn Sefra bölgesine son kar yağışı 18 Şubat 1979'dan sonra ilk kez bu yıl geçtiğimiz ay yağmıştı. Bölge sakinlerinden Sekkouri Kamel, İngiliz basınından Mirror gazetesine, "Kar gece 01.30 sularında başladı ve bu sabah bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye ulaştığını gördük. Burada böylesi bir kar yağışına şahit olmak tek kelimeyle inanılmaz" ifadelerini kullandı. Ayn Sefra kasabası deniz seviyesinden bin metre yükseklikte bulunuyor ve çevresi Atlas Dağları'yla kaplı. Bilim insanları, Sahra Çölü'nün iklim değişikliği nedeniyle günümüzden 15 bin yıl sonra yeşil arazilere ev sahipliği yapabileceğini öngörüyor.

Kaynak: Sabah