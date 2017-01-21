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Trump’tan sonra ı mi olacak?

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 11:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 11:23
Etiketler:
ABD başkan mark zuckerberg başkan aday Donald Trump
Trump’tan sonra ABD Başkanı Mark Zuckerberg mi olacak?

’de yeni resmen koltuğuna oturmadan çok ilginç bir isim için lık söylentisi ortaya atıldı. Facebook’un kurucusu ’in 2020 ya da 2024’te olabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında seçimini yaptı ve ünlü işadamı Donald Trump'ı seçti. Henüz Trump resmi olarak göreve başlamadan birçok yerde bir sonraki için ortak adres gösteriliyor. Üstelik oldukça ilginç bir isim. Başkanlığa lığını açıklayacağı konuşulan ve bu yönde adımlar attığı belirtilen isim Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg.

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Seçmenlerin ne kadarının 'like' edeceği bilinmez ancak 2020 ya da 2024 seçimlerine aday olarak çıkacağı hatta bir önceki Başkan Barack Obama'nın ekibinden işe alımlar yaptığı belirtiliyor. Obama'nın kampanyasının başındaki isim David Plouffe, hayırsever Chan Zuckerberg Girişimi'ne katıldı. Aylık 1.8 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg halihazırda dünyanın en zengin altıncı insanı durumunda.

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En az 3 yılı var

Henüz 32 yaşında olan genç milyarderin başkan olabilmesi için en az üç senesi var. Çünkü ABD'de 35 yaş sınırı bulunuyor. Obama'nın kampanyasının başındaki ismi vakfına alan Zuckerberg'in en sevdiği oyunların başında strateji oyunlarından 'civilization' gelirken en çok hayran olduğu tarihi dönem ise eski Yunan.

Bu nedenle Zuckerberg için 'yeni imparator' benzetmesi bile yapılıyor. Zuckerberg'in arkadaşları ile evinde yaptığı samimi sohbetlerde bu konuyu açtığı ve başkan olmak istediği yönünde dedikodular da dolaşıyor.

Barış Ergin/Sabah
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