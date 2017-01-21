Tim Cook, 3.6 milyon $ değerinde Apple hissesi sattı!

Apple'ın CEO'su Tim Cook, son günlerde şirketin yıllar sonra iPhone satışlarda düşüş yaşamasının ve yine uzun bir aradan sonra finansal çeyrek beklentilerinin altında kalmasının ardından ciddi miktarda hisse senedi satışı gerçekleştirdi.

AppleInsider'ın haberine göre Cook, 17-19 Ocak tarihleri arasında üç gün boyunca 10 biner adet hisse senedi satmış. Tim Cook toplamda 30,000 adet hisse senedi satmış ve Apple'ın güncel hisse değeri (yaklaşık 120 $) karşılığında toplamda 3.2 milyon $ elde etmiş.

Bu büyük satışa rağmen Cook'un hala 1,009,809 adet Apple hissesinin olduğunu belirtelim. Bu hisselerin şu anki toplam değeri ise 121 milyon $.

Tim Cook'un CEO görevinde zamansal ve performansa dayalı olarak hisse senedi sahibi olduğunu belirtelim.