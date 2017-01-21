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, 3.6 milyon $ değerinde hissesi sattı!

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Giriş Tarihi: 21.01.2017, 21:21 Güncelleme Tarihi: 21.01.2017, 21:34
Etiketler:
apple tim cook hisse senedi satış kişisel Ceo
Tim Cook, 3.6 milyon $ değerinde Apple hissesi sattı!

'su , büyük miktarda hisse ı yaptı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Apple'ın CEO'su Tim Cook, son günlerde şirketin yıllar sonra iPhone satışlarda düşüş yaşamasının ve yine uzun bir aradan sonra finansal çeyrek beklentilerinin altında kalmasının ardından ciddi miktarda ı gerçekleştirdi.

AppleInsider'ın haberine göre Cook, 17-19 Ocak tarihleri arasında üç gün boyunca 10 biner adet hisse senedi satmış. toplamda 30,000 adet hisse senedi satmış ve 'ın güncel hisse değeri (yaklaşık 120 $) karşılığında toplamda 3.2 milyon $ elde etmiş.

Bu büyük satışa rağmen Cook'un hala 1,009,809 adet Apple hissesinin olduğunu belirtelim. Bu hisselerin şu anki toplam değeri ise 121 milyon $.

Tim Cook'un görevinde zamansal ve performansa dayalı olarak hisse senedi sahibi olduğunu belirtelim.
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