ABD'li şirketten 5 km yüksekliğinde gökdelen projesi!

Gelişen teknoloji inşa sektörünü de değiştirmeye devam ediyor. Bu alanda zaten son yıllarda 3D yazıcılarla birlikte geleceğe yönelik önemli sinyaller almıştık. Şimdi ise ABD'de tanıtılan yeni proje gelecekte bizi nasıl yapıların beklediği konusunda ipucu veriyor.

ABD'li malzeme bilimi şirketi olan Arconic, geçtiğimiz gün 4.8-km (3-mil) yüksekliğinde bir gökdelen yapma planını açıkladı. Belirtilene göre 3D yazıcı yardımıyla üretilecek olan materyaller yardımı ile inşa edilecek olan gökdelenin birçok fütüristik özelliği de mevcut.

Şu an bir projenin 1970'li ve 80'li yılların ünlü çizgi dizisi Jetgiller'den esinlenilerek geliştirildiği söyleniyor.

İlgi çeken teknolojiler

Öte yandan binanın gerçekten ilgi çeken teknolojileri var. Mesela EcoClean adı verilen teknoloji (mantolama teknolojisi), ışık ve su buharının bazı kimyasallarla karıştırarak serbest radikaller üretilmesine neden olduğunu ve bu sistemin binasının çevresindeki havayı temizliyor. Binanın bu teknolojisine "sis yiyen" de deniyor. Bloomframe adlı teknoloji ise pencereler, bir dakikadan az sürede balkona dönüşüyor.

Sonunda daha temiz bir havayla çevrili temiz bir bina ortaya çıkacak. 2062 yılında açılacağı söylenen bu proje ile ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Arconic isimli şirketin ayrıca uçan otomobiller, ultra-hafif araba gövdeleri ve aerodinamik uçak kanatları üzerinde de çalıştığını belirtelim.