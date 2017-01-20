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'dan kendini bileyen !

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Giriş Tarihi: 20.01.2017, 13:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 14:03
Etiketler:
nasa bıçak Caltech uzay Adam Ackerman kendini bileyen bıçak
NASA'dan kendini bileyen bıçak!

ABD Ulusal Havacılık ve Dairesi () mühendisleri ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden () bilim adamları, körelmeyen ve kendini bileyen üretti.

Dailymail sitesinin haberine göre, Kaliforniya merkezli üreticisi Habitat'ın genel müdürü Adam Ackerman, "KNASA Şef Bıçağı" adı verilen ürünün, 'den bilim adamları tarafından geliştirilen ultra sert alaşımdan üretildiğini ve mühendisleri tarafından test edildiğini belirtti.

Diğerlerinden 2 kat keskin olan bıçağın 5 kat daha uzun ömürlü olduğunu söyleyen Ackerman, "Bu bıçak 200 yıldır yapılan ilk gerçek icat." dedi.

Adam Ackerman, "Bıçak, titanyumdan 2 kat daha güçlü. Paslanmaz çelik, lazer birleştirme teknolojisi kullanılarak sapına bağlanıyor." ifadesini kullandı.

"Rockwell sertliği" 70'in üstünde çıkan bıçaktaki nano-tırtıkların, bıçağa benzersiz kesme performansı sağladığını söyleyen Ackerman, "Kullanıldıkça ortaya çıkan dişler, bıçağı zamanla daha keskin hale getiriyor." açıklamasında bulundu.

Bıçağın her iki yüzünün de 12,5'ar derece açıyla üretildiğine dikkati çeken , bu özelliğinin KNASA Şef Bıçağı'nı diğerlerinden daha ince hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Habitat, bıçağın perakende satış fiyatının 100 doların altında olacağını ve mayıs ayında piyasaya çıkacağını açıkladı.

Kaynak: AA
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Deadspace Deadspace

Parmaklara dikkat!

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cevapla 20.01.2017 14:39
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